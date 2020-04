Kale en Kokkie zien Ajax nog niet voor publiek spelen in september

Het is alweer even geleden dat AT5 sprak met Ajaxfans Kale en Kokkie. Begrijpelijk, Ajax voetbalde niet in de afgelopen weken en gaat dat tot 1 september ook niet meer doen. Premier Rutte zette afgelopen week een dikke streep onder het seizoen die nu als een nachtkaars uitgaat. Het supportersduo heeft het, net als veel andere, lastig met de situatie en is sceptisch over of 1 september mét fans op de tribunes wel mogelijk is.

Gezondheid staat op nummer één, de supporters zijn gelukkig nog gezond en zijn hun gevoel voor humor nog niet verloren ondanks deze periode. 'Ik ben hartstikke gezond. Mocht Ajax geen aankopen kunnen doen ga ik er wel instaan begin van het seizoen' zegt Kokkie. 'Ik heb zelfs antistoffen' zegt Kale. Precies een jaar geleden was Amsterdam zich aan het voorbereiden op de eerste halve finale uit in Londen tegen Tottenham. 'Ja, die wonnen we toen door een goal van Donny van de Beek. Als je daar nu aan denkt vraag je je af hoe gaat het zijn straks? Als je vanaf 1 september weer mag voetballen?' zegt Kale. 'Stel dat je zo is dat je vanaf dan weer mag voetballen, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk zonder publiek zijn' zegt Kale en een treurig gezicht. 'Ze zeggen nu dat dat pas vanaf januari weer kan' vult Kokkie aan.

Quote Die clubs denken dat Ajax het nieuwe UWV is Kokkie ajaxfan