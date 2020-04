Met pensioen gaan in de coronacrisis: 'Een knuffel zit er nu niet in'

Edward begon 44 jaar geleden als instrumentmaker bij de UvA en klom op tot afdelingshoofd bij de UvA/HvA. Vandaag neemt hij afscheid, ook al is dat vanwege de coronacrisis eigenlijk helemaal niet mogelijk.

'Om zo met pensioen te gaan na 44 jaar werken is voor mij ook even nieuw. Met pensioen gaan is al nieuw, maar zo, dat had je natuurlijk nooit kunnen bedenken', vertelt Edward.

Afscheid via de webcam

De laatste vergaderingen van zijn carrière moest hij de afgelopen weken, vanwege de coronamaatregelen, noodgedwongen vanuit huis bijwonen. En nu zijn laatste dag ook middenin de coronacrisis valt, moet ook het afscheid via de webcam gebeuren. 'Het werkt wel moet ik zeggen, maar een knuffel zit er niet in natuurlijk. Niet even een hug en dat zijn wel gevoelens die je hebt met elkaar en dat vind ik wel moeilijk.'

Bloemen

Er werden nog wel bloemen gestuurd vandaag, maar veel meer kunnen zijn collega's niet voor hem betekenen. 'Mijn hele afscheid gaat niet door en het etentje ook niet. Dat is allemaal uitgesteld naar het eind van het jaar denk ik, of misschien wel volgend jaar ik zou het niet weten.'

Aan huis gebonden

Met pensioen gaan zou normaal natuurlijk betekenen dat je alles kunt gaan doen waar je zin in hebt, alleen ook dat is nu natuurlijk even anders. 'Ik kan nergens heen, ik kan niet op vakantie. Ik kan eigenlijk alleen maar hier in mijn audiostudio muziek gaan schrijven en maken. Daar ben ik eigenlijk altijd al mee bezig, maar nu kan ik er vol in', vertelt Edward.



'Maar er moet nog wel een keer een fysiek afscheid komen natuurlijk. Maar zo gaat het nu wel. Het is niet anders.'