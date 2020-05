Flinke buien in het weekend, maar Bevrijdingsdag wordt droog en zonnig

Regen, onweer en mogelijk zelfs hagel. Het weekend start met flinke buien en de temperaturen dalen, waardoor het een paar graden frisser is dan normaal. Maar op Bevrijdingsdag is het overwegend droog en laat de zon zich geregeld zien.

Vandaag krijgen we te maken met flinke plensbuien. Daarbij is er kans op hagel en onweer. 'Soms komt het met bakken uit de lucht', zo luidt de berichtgeving op Weeronline.

Geleidelijk beter

Wel wordt het weerbeeld dit weekend geleidelijk steeds beter. Op zaterdag is het nog relatief koud, dan kunnen we in Amsterdam temperaturen verwachten van 8 tot 13 graden. Ook bestaat er een grote kans op buien, al breekt in de middag de zon af en toe door.

Even op het balkon

Zondag wordt het droger. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 6 tot 15 graden, wel kunnen er stapelwolken ontstaan. Toch is het waarschijnlijk mogelijk om even op het balkon of in de tuin te zitten.

'Hou dan wel rekening met de zonkracht', adviseren de weerexperts. 'Deze is 4 tot 5, en dat betekent dat de onbeschermde huid na 20-30 minuten kan verbranden.' Maandag blijven de temperaturen ongeveer gelijk, maar is er wel weer een kans op buien.

Bevrijdingsdag

Met Bevrijdingsdag wordt het een stuk zonniger en blijft het overwegend droog. Normaal gesproken zou dat ertoe leiden dat veel mensen de vrijheid vieren op straat, in de parken of op een festival.

Maar de festiviteiten kunnen dit jaar niet plaatsvinden. 'In plaats van Bevrijdingsfestivals moeten we het maar gezellig maken in en rondom het huis', stellen de weerexperts voor.

20 graden

De zon blijft nog wel eventjes schijnen. Vooral woensdag wordt er mooi weer verwacht. De temperatuur kan dan zelfs stijgen naar 20 graden.