4 en 5 mei op AT5

Vanmiddag zijn meerdere herdenkingen in de stad op AT5.nl te zien. Vanaf 19.15 uur bekijken en bespreken we met oud-burgemeester en voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité Job Cohen hoe stad en provincie in deze vreemde tijden toch manieren vinden om te herdenken en te vieren. Ook volgen we de 2 minuten stilte op de Dam.

Om 20.45 uur schakelen we naar het Leidseplein voor Theater na de Dam. Vanuit een Stadsschouwburg (Internationaal Theater Amsterdam) zonder publiek zullen muziekartiesten zoals Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Fresku en Claudia de Breij en ITA-acteurs waaronder Hans Kesting, Halina Reijn en Gijs Scholten van Aschat verschillende optredens verzorgen.