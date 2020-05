Politieonderzoek in Park de Oeverlanden vanwege 'verdachte situatie'

De politie heeft gisteren tot middernacht onderzoek gedaan in Park de Oeverlanden. Reden daarvan was een 'verdachte situatie'.

Meerdere eenheden kwamen gisteren al rond 21.30 uur ter plaatse bij de Oude Haagseweg. Ook de Forensische Opsporing werd daarbij ingeschakeld.

Daarna werd er urenlang onderzoek gedaan. Uiteindelijk is er niets aangetroffen, daarom doet de politie vooralsnog geen uitspraken over de verdachte situatie.

In het park zit ook een homo-ontmoetingsplaats, maar of deze plek er iets mee te maken heeft is onbekend.