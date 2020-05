Man (61) bewusteloos geslagen bij mishandeling in pand HVO Querido

In de nacht van donderdag op vrijdag is een 61-jarige man mishandeld in een pand van HVO Querido aan de Poeldijkstraat. Nog diezelfde nacht zijn twee verdachten aangehouden.

Het 61-jarige slachtoffer, een bewoner van de vestiging, werd bewusteloos in het pand gevonden en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Over de aanleiding van de mishandeling kan een woordvoerder van HVO Querido niks kwijt. 'Daar is ons op dit moment niks over bekend. Maar we vinden het uiteraard erg vervelend dat dit op een van onze locaties gebeurd.'

De twee verdachten, 53 en 56 jaar oud, zijn naar een cellencomplex overgebracht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Update 15.05 uur

Het slachtoffer van de mishandeling is vrijdagmiddag overleden.