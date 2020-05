Huurverhoging gemeentelijke sportaccommodaties uitgesteld vanwege corona

De geplande huurverhoging voor gemeentelijke sportaccommodaties, die 1 augustus in zou gaan, is uitgesteld tot begin volgend jaar.

Het college kwam tot dit besluit om gebruikers van sportvoorzieningen, zoals verenigingen

en sportaanbieders, tegemoet te komen in de coronacrisis. Eerder besloot de gemeente al het innen van de huur van sportaccommodaties uit te stellen.

Met het uitstel wil het college er voor zorgen dat 'sportvoorzieningen in de stad behouden blijven, de risico’s voor clubs verkleinen en waar mogelijk duidelijkheid creëren voor de korte termijn.'

Verhoging van 8 of 12,5 procent

De huur van sporthallen gaat nu vanaf 1 januari met 8 procent omhoog, buitenlocaties die door de gemeente verhuurd worden, worden 12,5 procent duurder. Eerder stuitte de voorgenomen verhoging op verontwaardigde reacties van bijvoorbeeld tennisclubs in de stad.

Kinderen mogen weer sporten

'Kinderen tot en met 18 jaar mogen gelukkig sinds woensdag weer georganiseerd sporten', stelt verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim. 'Maar zij vormen slechts een deel van de reguliere sporters en zijn alleen nog welkom op de sportparken. Daarnaast is er ook bij onze gebruikers natuurlijk onzekerheid over de start van volgend seizoen. Om hen tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, hebben we besloten de tariefsverhoging voor binnen- en buitensportaccommodaties uit te stellen.'