Slachtoffer (61) van zware mishandeling in pand HVO Querido overleden

Een 61-jarige cliënt die verbleef in HVO Querido-locatie De Veste is overleden aan de gevolgen van een zware mishandeling in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat laat een woordvoerder van HVO Querido weten aan AT5.

Het 61-jarige slachtoffer werd bewusteloos in het pand aan de Poeldijkstraat gevonden en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij vrijdagmiddag overleed.

'We vinden het een verschrikkelijke gebeurtenis', stelt een woordvoerder van de organisatie. 'We leven ontzettend mee met de nabestaanden'. Over de aanleiding van de mishandeling is vooralsnog niks bekend. Volgens HVO Querido is het nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele aanvullende maatregelen op de vestiging waar het incident plaatsvond.

Twee verdachten vast

Ook de politie kan nog niks over de toedracht van de fatale mishandeling zeggen. Kort na het voorval zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 53 en 56 jaar oud, zijn naar een cellencomplex overgebracht. Wat de relatie is tussen de verdachten en het slachtoffer wil de politie niet zeggen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.