Stad Internationale studenten vertrokken: 'Je voelt je niet meer zo verbonden'

Bij je ouders in je thuisland digitaal Nederlandse colleges volgen. Voor honderden internationale studenten is het op dit moment de realiteit. Het is nog de vraag of ze hun studie wel willen afronden.

Ronnie Bowerman, die de master Economics: Public Policy aan de UvA volgt, woont vanwege de coronacrisis tijdelijk weer bij zijn ouders in Londen. Hij vindt de online begeleiding door de UvA goed, maar het studeren gaat toch lastig. 'Je voelt je niet zo verbonden met je studie-omgeving', vertelt Bowerman via Skype. 'Ik ben hier met mijn familie en niemand studeert hier. Dat maakt het moeilijk om je te concentreren.'

Quote 'Niemand studeert hier. Dat maakt het moeilijk om je te concentreren' Ronnie Bowerman, uva-student

De ASVA Studentenunie ziet ook dat internationale studenten het niet makkelijk hebben. 'Het voelt natuurlijk heel gek om in een ander land, contact te hebben met een docent via een laptop. Dat is niet hoe je onderwijs wil volgen.' Of studenten aan het begin van volgend schooljaar wel weer op de normale manier les krijgen is nog de vraag. 'Ik denk dat we, met de maatregelen die genomen zijn, toch wel zien dat er beterschap op komst is', zegt Karen Maex, Rector Magnificus UvA. 'En dan denken we dat we dat we met een gewogen kader van fysiek en digitaal onderwijs stappen kunnen zetten. Maar de toekomst zal het ons leren.'

Quote 'We denken dat we met een gewogen kader van fysiek en digitaal onderwijs stappen kunnen zetten' Karen Maex, Rector Magnificus UvA