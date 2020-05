Restaurant In de Waag komt met 'bike through' voor afhaalmaaltijden

Al zo'n zes weken zijn restaurants in de stad vanwege de coronacrisis gesloten en zijn een flink aantal overgestapt op een afhaalconcept. Restaurant In de Waag op de Nieuwmarkt gaat nog een stap verder: fietsers kunnen daar door het restaurant fietsen om hun maaltijd af te halen.

'Het is de oude stadspoort van Amsterdam. Vroeger gingen de mensen hier ook op deze manier de stad in. Dus we gaan terug naar onze roots en proberen op deze manier er wat leuks van te maken', legt Priscilla Den Ouden van het restaurant uit.

Op de vloer van het restaurant is een fietspad gemaakt waarover klanten door het restaurant kunnen fietsen. Er is zelfs een zebrapad aangelegd, zodat het personeel veilig kan oversteken. In het gebouw staat het personeel klaar met de bestelling, zodat het direct kan worden meegenomen.

Met de bike through hoopt de ondernemer op wat extra omzet. 'Je wil je passie uitstralen als ondernemer, je wil laten zien dat je er bent. Dat we niet vergeten worden.'