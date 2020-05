Openbaar vervoerders: 1,5 meter onmogelijk bij opschaling, mondkapjes noodzakelijk

Een volledig strikt regime van 1,5 meter voor het openbaar vervoer is onwerkbaar om de komende maanden reizigers te kunnen blijven vervoeren. Ook moeten mondkapjes in het OV verplicht worden. Dat is het advies dat alle OV-bedrijven samen met gemeenten en provincies geven in een brief aan het kabinet.

Volgens de ondertekenaars van de brief, verenigd in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), is het opschalen van het openbaar vervoer van cruciaal belang om de samenleving stap voor stap uit de intelligente lockdown te halen. Echter kan dat volgens hen niet met 1,5 meter afstand, omdat er dan niet genoeg capaciteit is om alle reizigers te vervoeren.

Mondkapjes

Ook willen ze dat het kabinet zich uitspreekt over het gebruik van beschermingsmiddelen in het openbaar vervoer, zoals mondkapjes voor reizigers en personeel. 'Als OV-sector zullen we uiteraard werken aan goede en duidelijke instructies voor looproutes en gebruik van vervoersmiddelen.'

Financiële bijdragen

Daarbij wil het NOVB duidelijkheid over de beoogde financiële bijdragen van de overheid. Doordat er minder reizigers reizen, zijn de inkomsten van de OV-bedrijven teruggelopen. Ze willen voor 13 mei een finaal besluit van het kabinet.

'Zonder voldoende beschikbaar OV kunnen vele werknemers in de vitale sectoren hun werk niet bereiken, kunnen scholieren niet naar school, studenten niet naar hun onderwijsinstelling en vele andere noodzakelijke verplaatsingen niet worden gemaakt', aldus de schrijvers van de brief.