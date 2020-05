Zijn de waterfonteintjes en openbare watertappunten wel veilig? En meer vragen over de coronacrisis

Honderden waterfonteintjes en andere openbare watertappunten zijn er in de stad. En dat al sinds 1903, toen de eerste zijn geplaatst. De reden: niet iedereen had toen nog drinkwater thuis. De overheid wilde zo de toegankelijkheid tot schoon drinkwater vergroten. In Amsterdam worden deze vele waterpunten onderhouden door Waternet.

Maar we kennen allemaal het beeld van de zwetende hardlopers, die snel even boven het fonteintje hangen en weer verder gaan. In tijden van corona roept dat natuurlijk de vraag op of we niet te maken hebben met een potentiële besmettingsbron.

Eerst even nog over dat drinkwater. Ook daar bestonden zorgen bij mensen: kan er in ons kraan- en drinkwater geen corona zitten? Op dit moment is het er nog steeds niet in aangetroffen. Het Nederlandse kraanwater wordt getest en tot nu toe is het virus hierin niet aangetoond. In ons land bestaat daarnaast hele strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te waarborgen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het beschermen tegen virussen. Volgens het RIVM is dit redelijk uniek in de wereld en worden we hierdoor ook beschermd tegen het nieuwe coronavirus.

Het water uit de openbare watertappunten en de waterfonteintjes is dus veilig. Maar hoe zit dat met de fonteintjes en tappunten zelf? Het RIVM roept mensen op om eraan te denken dat je de tap waar het water uit stroomt niet aanraakt. Let ook op dat je niet niest of hoest richting het tappunt. En zet de kraan, als het kan, open met schone handen of een schoon papiertje. Er kan namelijk COVID-19 op oppervlakken zitten. Mocht je toch het kraantje hebben aangeraakt, dan is het altijd verstandig om even goed je handen te wassen en zeker niet aan je gezicht (neus, mond, ogen) te zitten.

Voor de fonteintjes geldt eigenlijk hetzelfde: raak deze niet aan met je handen, maar ook niet met je mond bijvoorbeeld. Dan is het risico maximaal verkleind.