Hoe breng je het OV weer op gang in een 1,5-meter-samenleving?

Het lijkt nauwelijks te doen, maar het openbaar vervoer zal ook in tijden van corona op een bepaalde manier toch weer op gang moeten komen. AT5 nam samen met Erik Verhoef, hoogleraar Verkeer en Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit (VU) een kijkje op station Zuid. Want hoe krijg je het station coronaproof?

Station Zuid kent, zoals het nu is ingericht, veel knelpunten. Verhoef wijst bijvoorbeeld naar de ingang en de voertuigen waar vooral tijdens de spitsuren veel mensen dicht op elkaar komen te staan. Datzelfde gebeurt bij een toegangsspoortje. 'Dat is in de spits natuurlijk al helemaal een trechter', vertelt hij.

Desondanks ziet Verhoef mogelijkheden om weer meer reizigers tot het OV toe te laten, zoals het scheiden van reizigersstromen door één plek aan te wijzen als ingang en een andere als uitgang. Maar ook de vraag moet omlaag en groepen reizigers moeten veel meer over de dag verspreid worden volgens de hoogleraar.

Verhoef: 'We hebben nu met z'n allen veel thuisgewerkt, zijn dat gewend dus dat maakt het misschien ook makkelijker om de spits de spreiden. Ik denk bijvoorbeeld ook aan aanvangstijden van colleges. We staan hier vlakbij de VU. Moeten die colleges om 9 uur beginnen of kan dat flexibeler?'

Mobiliteit op de bon

Maar om de spits echt te kunnen reguleren, zullen er ook harde keuze gemaakt moeten worden door de politiek over wie er dan mee mag in het OV. 'Dat zouden bijvoorbeeld de vitale beroepen kunnen zijn. Om het de mensen toch iets makkelijker te maken zouden we het zo kunnen organiseren dat als je recht hebt gekregen op een dag waarop je niet per se hoeft te reizen maar op een andere dag wel, dat je die rechten dan kan ruilen of verhandelen. Mobiliteit op de bon,' aldus Verhoef.