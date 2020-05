Dolfijn wil niet weg uit Amsterdam: 'Dit is heel bijzonder'

De dolfijn die vandaag de Amsterdamse Haven binnenzwom, is niet van plan om snel te vertrekken. Daarvoor is hij te gehecht geraakt aan het schip waarmee hij naar Amsterdam zwom. 'Er is een enorme band ontstaan.'

'Het is heel bijzonder', vertelt Eligius Everaarts van opvangcentrum SOS Dolfijn. 'Zelfs toen het schip hier door de sluis in IJmuiden ging, is het beest ernaast blijven zwemmen. En op die manier in de haven terechtgekomen.'

'Dit zijn we niet gewend'

De tuimelaar (een dolfijnsoort) kwam vanmorgen de haven in terwijl hij voor het vrachtschip Tres Hombres uitzwom. Het schip, dat weken geleden vertrok vanuit het Caribisch gebied, kreeg voor de Franse westkust gezelschap van het beest.



'Dit zijn wij ook niet gewend', vertelt Sabine Fox, die op het schip werkt. 'Het is ook de eerste keer dat dit op deze manier gebeurt. Normaal als je in de koudere Europese wateren bent, dan zie je wel eens bruinvissen, maar niet dit soort dolfijnen. Het is een heel mooi groot dier van drie meter lang. En vrij tam.'



De vraag is nu hoe het dier weer terug kan worden gebracht naar veiliger vaarwater. Want de boot, waar de dolfijn dus zo aan gehecht is geraakt, blijft voorlopig in Amsterdam. Het idee is nu om de dolfijn met een ander schip naar buiten te laten zwemmen. 'Dat is iets waar we ons in eerste instantie op zouden willen focussen', zegt Everaarts. 'Dus dat het dier weer terug met een schip de zee opzwemt.'