Namen 29 gefusilleerde verzetsstrijders vereeuwigd op monument Apollolaan

Van Daalen is de neef van Pieter Zijlstra, één van de slachtoffers wiens naam nu is te lezen op de plaquette op het monument. Zijlstra was 23 toen hij begin oktober 1944 werd opgepakt omdat hij op een lijst stond van verzetsstrijders die zich bezighielden met de illegale krant Trouw.

Van Daalen: 'En toen werd op 23 oktober hier een Duitse SD-man doodgeschoten door het verzet. Als represaille is mijn oom de volgende ochtend uit de gevangenis gehaald om hier gefusilleerd te worden.'

Een groot gemis

De naam van Pieter Zijlstra is, samen met de namen van 28 lotgenoten, sinds 8 april te lezen op het monument. Jet Key, voorzitter van het 4 en 5 mei comité Apollaan, heeft zich daar voor ingezet. 'Wij vonden het een groot gemis dat de namen niet op het monument stonden', zegt Key. 'Maar het jaar van 75 jaar bevrijding leek het een goed moment en ik ben blij dat het gelukt is.

Vanwege het coronavirus is de plaquette nog niet officieel onthuld. De nieuwe datum voor de onthulling is 24 oktober. Key zou graag nog meer nabestaanden willen uitnodigen. 'Wij hopen dat mensen zich melden via onze website.'

Erkenning

Van Daalen is in ieder geval erg dankbaar dat de plaquette met de namen aan het monument is toegevoegd. 'Voor mijn oudste oom, de 90-jarige broer van Pieter Zijlstra, betekent het nog veel meer dat de naam van zijn broer nu op het monument staat. Als een soort erkenning: hij is er geweest.'