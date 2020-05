Politiek GVB draait 20 miljoen verlies per maand: ‘Er moet echt iets gebeuren’

Het openbaar vervoer (ov) in de stad staat door de maatregelen van de corona-pandemie onder grote druk. Nog slechts 10 tot 15 procent van het normale aantal reizigers neemt nu de tram, bus of metro en het GVB alleen al kampt met een verlies van 20 miljoen euro per maand. Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma spreekt van een ongekende uitdaging.

Vrijwel lege stations, afgeschermde controlehokjes en veel bordjes om je op de afstand van anderhalve meter te wijzen. Je komt ze tegenwoordig tegen in het OV. Als je al met het OV gaat, want dat is voor de meeste mensen niet de bedoeling. Sinds de oproep van het kabinet om zo veel mogelijk binnen te blijven, verplaatsen we ons nauwelijks, en dat is een mokerslag voor de vervoersbedrijven.

'De rekeningen blijven natuurlijk gewoon komen', vertelt wethouder Dijksma van Verkeer en Vervoer. 'Mensen moeten nog steeds worden betaald. Er is een inzet om mensen niet op straat te zetten, wat heel belangrijk is. Dat betekent dus dat de kosten er nog steeds zijn, maar opbrengsten van reizigers vallen voor een groot deel weg.' En dat kost alleen de GVB, die veel bussen en trams beheert in de stad, naar schatting al ruim 20 miljoen euro per maand. 'Daar hebben we op dit moment gesprekken over met het ministerie van Infrastructuur en met het kabinet, omdat er wel echt iets gebeuren moet. Ook om het OV voor de komende maanden open te houden', zegt Dijksma.

