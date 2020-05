De Straten in de Zwanebloemlaan: 'Thuis krijg ik wel minder snel straf dan op school'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Zwanebloemlaan op IJburg.

Door de coronacrisis zitten alle leerlingen al sinds 16 maart thuis, en dat brengt nogal wat teweeg. Kinderen moeten hun lessen ineens vanuit huis volgen, en ouders moeten de taak van thuisdocent op zich nemen. Hoe gaan zij daarmee om? Waar kunnen we dat beter onderzoeken dan in de meest kinderrijke straat van Amsterdam: de Zwanebloemlaan.

Allereerst gaan we langs bij Kasper, die samen met zijn vrouw lesgeeft aan hun twee kinderen. Het huis is zelfs een beetje omgetoverd tot klaslokaal. Ook vragen we onderwijsadviseur Lucienne naar de gouden tip voor leerlingen en leraren die na de meivakantie weer naar school mogen.

Onderweg naar Merijn en Laila legt Kasper Soeters ons uit hoe het precies zit met de Nederlandse spellingsregels: want hoe spel je zwane(n)bloem nu precies? Merijn zit op de Hotelschool in Den Haag en woont daar ook op kamers, maar is nu tijdelijk terug bij zijn ouders en zijn zusje Laila ontkomt door alle maatregelen zelfs aan haar eindexamen. Zangtalent Sham Tesfai vertelt over hoe het is om niet naar de muziekschool te kunnen en haar avontuur bij The Voice Kids, en dat alles natuurlijk niet zonder ons te overtuigen van haar zangtalent.