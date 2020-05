Slachtoffer dodelijke schietpartij is 29-jarige Amsterdammer

De man werd vannacht rond 3.30 uur beschoten nabij het Funenpark, daar vonden agenten later een kogelhuls. Het slachtoffer zelf lag iets verderop op de stoep bij de kruising met de Borneolaan. Toen de hulpdiensten arriveerden was de man al overleden.

'Daarna gesis, ontploffende geluiden. Daarna een claxon die non stop af ging. We keken uit het raam en zagen de auto branden'

Vlakbij de de Panamalaan, op de Frans de Wollantstraat, werd vlak na het incident een brandende auto aangetroffen met Duitse kentekenplaten. Mogelijk is die auto gebruikt bij de schietpartij. Een buurtbewoner meldt aan AT5 wakker te zijn geworden van piepende banden. 'Daarna gesis, ontploffende geluiden. Daarna een claxon die non stop af ging. We keken uit het raam en zagen de auto branden.'

De politie heeft nog niemand aan kunnen houden voor de schietpartij. Het kruispunt van de Panamalaan en de Borneolaan is nog steeds afgezet voor onderzoek.

Mensen die mogelijk iets gezien hebben van de schietpartij of de autobrand, kunnen contact opnemen met de politie. Ook beeldmateriaal van bijvoorbeeld dashcams is welkom.

Omar Essalih

Het Parool meldt dat het slachtoffer Omar Essalih zou zijn, een bekende van de politie op wie eerder aanslagen gepleegd zijn. Zo zou Essalih in Café Zuid, op de hoek van de Ruysdaelkade en Van Ostadestraat, aanwezig geweest zijn toen dat beschoten werd. Hij zou eerder ook in de Diamantbuurt onder vuur genomen zijn door twee mannen, waarbij hij geraakt werd in zijn been.

Zelf werd Essalih onlangs vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland, meldt de krant. De politie kam hem op het spoor toen er onderzoek gedaan werd naar de beschietingen van coffeeshop The Power in de Sarphatistraat.