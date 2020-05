Drie tieners met messen op zak aangehouden op Schiphol

De jongeren liepen tegen de lamp toen ze gefouilleerd werden, nadat er bij de marechaussee een melding binnengekomen was over een diefstal uit een supermarkt. De aangetroffen messen zijn in beslag genomen.

Omdat Schiphol een veiligheidsrisicogebied is mag de marechaussee altijd besluiten om mensen te fouilleren. Dit keer dus met resultaat.

De jongens, afkomstig uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, moeten vandaag een verklaring afleggen bij de marechaussee.