Extra uitzendingen rond 4 en 5 mei op AT5

Op 4 en 5 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en vieren we de vrijheid. In het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt gevierd zullen de coronamaatregelen het gezicht van de herdenkingen en bevrijdingsfeesten bepalen. Alle officiële lokale herdenkingen zijn afgelast en bij de nationale dodenherdenking op de Dam zal geen publiek aanwezig zijn. AT5 maakt in samenwerking met NH extra uitzendingen zodat je thuis kunt meekijken.

Dodenherdenking 4 mei: live vanaf 19.15 uur Op maandag 4 mei maken we vanuit het Olympisch Stadion een live uitzending rondom de dodenherdenking. Op de eretribune in het stadion ontvangen we oud-burgemeester en voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité Job Cohen. Vanaf 19.15 uur bekijken en bespreken we hoe stad en provincie in deze vreemde tijden toch manieren vinden om te herdenken en te vieren. Ook volgen we de 2 minuten stilte op de Dam. Om 20.45 uur schakelen we naar het Leidseplein voor Theater na de Dam. Vanuit een Stadsschouwburg (Internationaal Theater Amsterdam) zonder publiek zullen muziekartiesten zoals Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Fresku en Claudia de Breij en ITA-acteurs waaronder Hans Kesting, Halina Reijn en Gijs Scholten van Aschat verschillende optredens verzorgen.

Bevrijdingsdag 5 mei: live vanaf 16.00 uur Normaal gesproken staat Bevrijdingsdag in het teken van de vrijheidsmaaltijden. Op meer dan 100 locaties schuiven mensen dan aan om de vrijheid te vieren. Ook dat gebeurt nu vanuit huis. Op uitnodiging van het Amsterdams 4 en 5 mei comité hebben Michelin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie een vrijheidsmaaltijdsoep gemaakt. Verpakt in speciale blikken ontworpen door kunstenaar Piet Parra, wordt deze soep weggegeven aan Amsterdammers. Dit is vanaf 16.00 uur live te volgen.

Aansluitend is vanaf 16.30 uur een livecast te zien vanuit Pakhuis de Zwijger met bijdragen van burgemeester Halsema, Job Cohen, Howard Komproe en Daan Borrel. Ook wordt er live gekookt met Joris Bijdendijk en Samuel Levie om dan om 18.30u. uur gezamenlijk de soep te eten. Voor wie aan de ramadan doet is het programma ook later terug te kijken via deze link. De uitzendingen zijn ook te zien bij NH.

