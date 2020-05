Basisscholieren videobellen met ouderen over hun oorlogsverhalen

Leren door ontmoeting. Dat is het idee van van onderwijsproject Oorlog in mijn Buurt, waarvoor basisscholieren oudere Amsterdammers interviewen over hun oorlogsjaren. Sinds de coronacrisis kan er natuurlijk niet meer in het echt worden afgesproken en daarom interviewde groep 8 van de Dongeschool in Zuid de ouderen online. 'Ik ben dankbaar dat het zo kon.'

Achtstegroepers Amelie en Alin werden voor het project gekoppeld aan Harriett Goldwasser (84) die als joods meisje opgroeide in de Rivierenbuurt. Vooral de verhalen over Harriett's tijd aan de Joodse School in de Jekerstraat maakte indruk op Amelie en Alin.

Amelie: 'Wat mij het meest is bijgebleven is dat ze naar school moest en dat er dan steeds meer kinderen verdwenen. Dus dan had ze op een gegeven moment een vriendinnetje gemaakt en die was dan de volgende dag weer weg. En dan wist je nooit of ze waren opgepakt of ondergedoken.'

Videoverbinding

Eigenlijk zouden de scholieren bij Harriett thuis op bezoek gaan om haar ter interviewen. Vanwege het coronavirus kon dat niet meer. Harriett is erg blij dat er is gekozen om de gesprekken met een videoverbinding toch door te laten gaan.

'Wij worden allemaal ouder, we hebben allemaal wat op onze leeftijd', vertelt ze vanuit haar raam. 'Dus de keus om het toch door te laten gaan, dat vind ik heel knap. Daar heb ik bewondering voor. En ik ben er eigenlijk ook wel dankbaar voor.'

De laatste generatie

Datzelfde geldt voor de achtstegroepers. Onze generatie is misschien de laatste die de verhalen in het echt kunnen horen van mensen die de oorlog ook echt hebben meegemaakt', zegt Alin. 'We willen niet dat het verhaal vergeten wordt, dus wij geven het door aan andere kinderen. Dan kunnen zij het ook doorvertellen.'