Gewapende man vraagt op 'vreemde toon' naar kluis bij overval op snackbar Damrak

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een snackbar te hebben overallen in het Centrum. Het is even flink schrikken voor de medewerker van de zaak aan het Damrak halverwege februari. Uit het niets staat hij oog in oog met een man die een mes trekt en geld wil hebben.

AT5

Op beelden is te zien hoe de man in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari tegen drie uur over het Damrak loopt. Met een capuchon op en zijn handen in zijn zakken is hij op weg naar de snackbar. De medewerker van de snackbar heeft rond die tijd even geen klanten aan de balie en is wat aan het opruimen. 'Opeens staat de overvaller aan de balie. Hij gooit een oranje plastic zak over de toonbank, in zijn rechterhand draagt hij een mes waarmee hij de medewerker bedreigd' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

Het middelste deel van de balie is verrijdbaar. De verdachte duwt het middenstuk met medewerker en al naar achteren en vraagt hem waar de kluis staat. 'Opvallend is dat hij dit doet op een vreemde toon, alsof hij zijn mond bijna dichthoudt. De medewerker geeft aan dat er geen kluis is, waarna de overvaller naar geld vraagt' zeg Stor. De snackbarmedewerker duwt het verrijdbare deel van de balie weer terug. Hij opent de kassa en samen met de overvaller vult hij de oranje plastic zak met geld uit de lade. Verslagen blijft de medewerker achter in de zaak, nog niet zo goed bewust wat hem zojuist overkomen is. De overvaller vlucht in de richting van de Dam.

Signalement De politie is op zoek naar een man die tussen de 25 en 40 jaar geschat wordt. Hij heeft een normaal postuur, licht getinte huidskleur is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij had een shirt met opdruk aan de voorzijde, droeg een hoodie met capuchon, zwart petje en zwarte gympen met witte zool.