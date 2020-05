Halsema vraagt Amsterdammers om 'kleine stapjes te koesteren' tijdens coronacrisis

Nu de coronacrisis voortduurt, krijgen steeds meer mensen heimwee naar hun 'gewone leven'. Toch blijft het van belang om afstand te bewaren zolang er nog vaccin tegen het virus is. Dat stelt burgemeester Halsema in een nieuwe brief, die gericht is aan alle Amsterdammers.

Ze roept Amsterdammers daarom op om 'de kleine stapjes' te koesteren. Er mag namelijk sinds deze week alweer iets meer, benadrukt Halsema. Zo kunnen kinderen en jongeren sinds 29 april onder begeleiding weer gewoon sporten. Wel moeten kinderen vanaf 12 jaar daarbij anderhalve meter afstand houden.

Daarnaast zijn onder meer de Cruyff Courts en fitnesstoestellen weer opengesteld. En vanaf 11 mei mogen basisschoolkinderen weer 'met mate' naar school. Bovendien gaan dan de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang weer open.

'Dingen die twee maanden geleden nog zo vanzelfsprekend waren'

Nu sommige regels wat versoepeld worden, kan dat ook smaken naar méér. 'We willen weer gewoon aan de slag, we willen onze vrienden en familie weer eens stevig vasthouden, we willen erop uit en die simpele dingen kunnen doen die twee maanden geleden nog zo vanzelfsprekend waren', beseft de burgemeester.

Toch zit dat er voorlopig niet in, vervolgt ze. 'We moeten op onszelf en elkaar letten door afstand te bewaren. Alleen zo beschermen we onze ouders, onze jongeren, onze kwetsbaarste stadgenoten én alle artsen, verplegers en verzorgers die overuren maken om iedereen zo goed mogelijk te helpen.'

'Een groot compliment'

Volgens Halsema hebben de Amsterdammers al laten blijken dat ze zich daar voor in willen zetten. 'De afgelopen weken hebben we in Amsterdam laten zien dat we verantwoordelijk zijn en om elkaar geven. Samen helpen we zo het virus te bedwingen en daar mogen we trots op zijn. U verdient daarvoor een groot compliment', schrijft ze in de brief.

'Het is aan ons samen'

Ze hoopt daarom dat iedereen zich daarvoor blijvend in zal zetten. 'Deze crisis kunnen we alleen samen te boven komen. Door ons te beperken, door ons verlangen naar ons gewone leven nog uit te stellen en door elkaar te helpen. Het is aan ons samen.'