Bloemen op plek dodelijke schietpartij Panamalaan

Op de hoek van de Borneolaan en de Panamalaan zijn bloemen neergelegd waar crimineel Omar Essalih werd geliquideerd. De 29-jarige Amsterdammer werd zaterdagnacht rond 03.30 uur doodgeschoten. Buurtbewoners zijn er behoorlijk van geschrokken dat vlak voor hun huis geschoten is. 'Het is al eerder gebeurd dat onschuldige mensen zijn geraakt.'

Ook voor werknemers van bedrijven in de straat bleef het incident niet onopgemerkt. 'Nou er is iemand neergeschoten en daar ben ik wel heel erg van geschrokken, het is gewoon precies om de hoek van mijn werk', vertelt een voorbijganger.

Een aantal buurtbewoners hoorde pas de volgende ochtend van het incident. 'Ik heb er 's nachts niks van gemerkt. Ik heb doorgeslapen en hoorde het 's morgens vroeg om een uur of negen via de appgroep van het gebouw', vertelt een bewoner van de Panamalaan.

'Ik weet uiteraard dat dit soort dingen gebeuren in de wereld, maar zo pal voor je deur is wel heel erg raar', vertelt een vrouw die recht tegenover de plaats delict woont.

Dat het waarschijnlijk om een afrekening in het criminele circuit gaat stelt een aantal van de omwonenden niet gerust. 'Het is wel een paar keer eerder gebeurd dat ook onschuldige mensen een kogel in hun lijf kregen door gewoon verdwaalde kogels, dus dat is niet echt een fijn gevoel nee.'

De politie bevestigt dat het slachtoffer Omar Essalih is, op wie eerder aanslagen gepleegd zijn. Zo was hij twee jaar geleden in het café op de hoek van de Ruysdaelkade en Van Ostadestraat toen dat pand beschoten werd. En Essalih is eerder ook in de Diamantbuurt onder vuur genomen door twee mannen, waarbij hij geraakt werd in zijn been.

Zelf werd Essalih onlangs vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland, schreef Het Parool gisteren. De politie kwam hem op het spoor toen er onderzoek gedaan werd naar de beschietingen van coffeeshop The Power in de Sarphatistraat.