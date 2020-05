150 euro vindersloon voor verloren knuffelbeer: 'M'n neefje is ontroostbaar'

'Degene die de beer vindt krijgt een bedrag van 100 euro. Als iemand ons direct in contact kan brengen met de vinder, krijgt die persoon 50 euro', schrijft Willem in een bericht op Facebook. De beer, 'Bärchen' genaamd, is van zijn zevenjarige neefje uit Duitsland. 'Mijn neefje was voor de coronacrisis bij ons op bezoek bij in Bos en Lommer en is toen zijn knuffelbeer vergeten. Ik zou de beer weer aan hem teruggeven als ik hem weer zou zien. Op 30 april ben ik de beer op een of andere manier verloren ter hoogte van het Bos en Lommerplantsoen', vertelt Willem.

Emotionele waarde

'De beer lag in mijn auto en was in een kussen gewikkeld in een blauwe Albert Heijn-tas. De knuffel moet toen uit mijn auto gevallen zijn. Misschien is de beer in de gracht gevallen en in de richting van het centrum gedreven.'



Zijn neefje is ontroostbaar, vertelt Willem. 'Hij heeft Bärchen van zijn vader gekregen op de dag van zijn geboorte. Niet alleen voor hem is de emotionele waarde groot, ook voor ons, al is het een versleten knuffel. Bovendien voel ik me ongelofelijk schuldig. Ik hoop echt dat we Bärchen weer terugvinden.'



Wie iets weet over de knuffelbeer, kan mailen naar willem.laumen@rwth-aachen.de.