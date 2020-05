Ook in het Olympisch Stadion werd ondergedoken (op 50 meter van de Duitsers)

Pal boven de hoofdingang van het Olympisch Stadion (achter de ringen) blijkt een geheime ruimte te zitten waar joodse mensen ondergedoken hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ruimte is tegenwoordig toegankelijk via een kleedkamer en zit recht tegenover de tribune waar zwaarbewapende Duitse soldaten hun vliegtuigonderdelen bewaakten.

Dat vertelt sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die AT5 vandaag meeneemt voor een historische rondleiding in het Olympisch. Hij schreef het boek 'Door Wilskracht Zegevieren' over sport in de Tweede Wereldoorlog.

Van de Vooren vertelt ook over de Bevrijdingsspelen die van 1945 tot en met 1948 werden gehouden. Op bewegende beelden uit 1946 is te zien hoe de oorlog werd nagespeeld door acteurs in het Olympisch Stadion. In totaal gebeurde dat drie keer in het stadion in Zuid.

'Op het veld werd de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nagespeeld. De lijnen van het voetbalveld waren veranderd in de kaart van Nederland. Daarop waren de belangrijke plekken getekend, zoals Rotterdam, Amsterdam en Arnhem', aldus de historicus.

Ook al lijkt het 'spel' misschien een feestelijke herdenking, dat was het volgens de sporthistoricus zeker niet. 'Ze speelden de Tweede Wereldoorlog na zoals ze er toen tegenaan keken. Er werd nog helemaal niks vermeld over de Holocaust, omdat dat nog niet echt doorgedrongen was tot buiten de Joodse wereld in Nederland.'

'Maar de herdenking was ook heel heftig, omdat het bombardement op Rotterdam en de slag om Arnhem werden nagespeeld. Mensen die hier zaten, barstten in huilen uit. Alles kwam weer naar boven', vertelt Van de Vooren.