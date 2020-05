Festivalsector vreest ondergang: 'Ruim helft evenementen gaat 2021 niet redden'

Zonder hulp of perspectief vanuit de overheid zal 65 procent van de Amsterdamse evenementen door de coronacrisis ten onder gaan. Daarvoor waarschuwen ruim dertig Amsterdamse evenementenorganisatoren en toeleveranciers verenigd in de Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA).

De organisatoren spreken van een culturele kaalslag. Volgens hen is de hulp die nu aan de sector geboden wordt onvoldoende.

Uit een enquête onder de aangesloten organisatoren zou blijken dat 85 procent van hen tien of meer evenementen heeft moeten annuleren. Binnen Amsterdam gaat het om zeker honderd evenementen. 'Onder andere Pride Amsterdam, Awakenings, Prinsengrachtconcert, Kwaku, Milkshake, DGTL, Amsterdam Roots, De Parade, Reggae Lake en Appelsap zijn in 2020 van de kalender verdwenen.'

'Natuurlijk nemen wij alle maatregelen van de overheid serieus en willen we alleen ondernemen als dit

veilig en verantwoord gebeurt en er geen mensenlevens in gevaar zijn. Maar we zijn ook ondernemers

en het water staat ons aan de lippen. Als de maatregelen te lang duren zal de branche als een

kaartenhuis in elkaar storten', aldus de organisatoren.

Nieuwe datum en leeftijdsgrens

Ze willen meer zekerheid van de overheid, zoals een nieuwe datum in 2021 voor evenementen die dit jaar door de crisis niet konden doorgaan, het vanaf 20 mei stapsgewijs toestaan van kleinschalige evenementen die bij goed resultaat kunnen worden opgeschaald en meerjarenvergunningen zodat er meer zekerheden zijn voor de toekomst. Ook wordt opnieuw gepleit voor een leeftijdsgrens voor bezoekers, zodat kan worden afgestapt van de 1,5-meterregel.

'Er is genoeg creativiteit binnen onze branche, dus laat ons vooral meedenken, zodat we de stad

langzaamaan weer kunnen laten bloeien. Wij zien elkaar als partners in deze moeilijke tijden, laten we

samen optrekken om de unieke positie van Amsterdam te behouden.'