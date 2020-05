Krijg je corona als je zoent? En meer vragen over de coronacrisis

Even baantjes trekken of gewoon lekker recreatief zwemmen. Amsterdam heeft vele zwembaden in de stad. We willen allemaal in de zomer wel even een duik nemen in het Flevoparkbad of het Amstelbad. Helaas zijn de zwembaden tot nader orde gesloten vanwege het coronavirus. Zwemmen zit er dus niet even in.

Hoe nu verder? We zijn bijna twee maanden onderweg in de ‘intelligente lockdown’ en langzaamaan horen we de regering en andere instanties praten over mogelijke versoepelingen van de maatregelen. Maar wel allemaal binnen onze nieuwe 1,5 meter samenleving. Kan een duik in een zwembad daar onderdeel van worden? Een terechte vraag, want we weten allemaal natuurlijk dat het chloor niet voor niks aan het water wordt toegevoegd. Het desinfectiemiddel is bedoeld om het water schoon te houden.

Om een helder antwoord te krijgen, spreken we met viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij erkent inderdaad dat het coronavirus in principe geïnactiveerd wordt door het chloor in zwembaden. ‘Mits de wettelijk voorgeschreven concentraties goed gebruikt worden. Dan zal het virus niet overleven’, stelt De Jong.

Volgens de viroloog zit het grootste risico ook niet in besmetting via het water, maar in te drukke zwembaden. ‘Dan kan er mogelijk directe overdracht van het virus tussen personen plaatsvinden. Net zoals buiten het zwembad.’

Inmiddels zijn alle branches in Nederland al opgeroepen om na te denken over hoe voor hen de 1,5 meter samenleving eruit moet komen te zien. Duidelijk is wel dat op openbare plekken, zoals een zwembad, veel minder mensen naar binnen gelaten zullen gaan worden dan we tot nu toe gewend waren. Dat heeft ook zo zijn voordelen bij de rij voor de glijbaan, maar zal ook betekenen dat je eerder teleurgesteld wordt bij de deur. Of, wanneer en in welke vorm zwembaden weer opengaan, is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft nog geen plannen bekendgemaakt om deze openbare locaties weer te openen.

Voor nu zul je het even moeten doen met een opblaasbaar zwembadje van de speelgoedwinkel.