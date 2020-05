Van horeca overstappen naar zorg: werkcentrum moet oplopende werkloosheid temperen

Daar waar de toerismebranche vrijwel stil ligt en er veel ontslagen vallen onder horecapersoneel, is er juist een grote vraag om arbeid in de zorg, de logistiek, distributie en bij supermarkten. Het idee achter het werkcentrum is dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sneller bij elkaar gebracht worden.

En dat is hard nodig ook, want in maart steeg het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Groot Amsterdam (gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) met 42 procent ten opzichte van een maand eerder. Vooral mensen die werkzaam zijn in de horeca, de cultuursector en uitzendkrachten verloren hun baan.

'Golf aan aanvragen WW'

Wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken) en tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio heeft het over 'een golf aan aanvragen voor de WW, bijstand en speciale steunmaatregelen' in de huidige coronacrisis. 'De beste oplossing is om mensen waar mogelijk aan het werk te houden. Als het niet in hun huidige werk of sector kan, dan in een sector waar wel werk is.'