Olifantje Artis in één minuut geboren

In dierentuin Artis is gisteravond een olifantje geboren. Het is een mannetje. De bevalling ging razendsnel, in één minuut was het gepiept. Een kwartier later stond het dier al op zijn vier poten.

'We hebben hier met z'n allen enorm naartoe geleefd en zijn heel blij met de uitbreiding van de kudde. Hij doet het helemaal goed. Hij loopt, hij drinkt, hij poept en hij volgt zijn moeder goed dus dat is geweldig,' vertelt olifantenverzorger Peter Bleesing.

De uitgerekende datum verstreek twee dagen geleden dus de verzorgers stonden al een tijdje op scherp. 'We zijn met zeven verzorgers en we lossen elkaar continu af voor een paar uur cameradienst. Tijdens mijn dienst werd hij binnen een minuut geboren en toen ik aankwam was hij al in de benen,' vertelt Peter.

In totaal leven er nu vijf Aziatische olifanten in Artis. Het is het vijfde kalf voor de matriarch van de kudde, moeder Thong Tai. De twee dochters van Thong Tai waren bij de geboorte aanwezig en hadden veel interesse in het kalf. Ze bleven constant in de buurt en liepen na de geboorte meteen rondjes om hun nieuwe halfbroer. Zijn vader, de bul, verbleef op enige afstand.

De hele zwangerschap heeft 634 dagen geduurd. Tijdens de dracht werd de moeder 300 kilo zwaarder, ongeveer tweederde van dat extra gewicht bestaat uit vruchtwater en de placenta. Een olifant zelf weegt bij de geboorte ongeveer honderd kilo.

Op de naam moeten zowel het publiek als het olifantje nog even wachten. 'We kijken altijd na de geboorte wat het geslacht en het gewicht is en dan gaan we aan de slag met het bedenken van een naam dus die wordt over een paar dagen bekendgemaakt,' aldus Peter.

De verwachting is dat de nieuwe olifant op 8 mei voor het eerst naar buiten mag.