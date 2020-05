Bevrijdingsdag in coronatijd: salsadansen op afstand en chefkoks bezorgen soep

'Mijn omaatje vertelde altijd verhalen van toen ze bevrijd werden hier in Amsterdam. Dat ze stonden te dansen van blijdschap', vertelt Marike de Maar. De afgelopen jaren organiseerde zij het Amsterdam Bevrijdingsdans Festival op het Museumplein. 'Dat heb ik altijd onthouden. Ik vond dat zo mooi. Daaruit is het festival ontstaan. Dansen om te vrijheid te vieren.'



Maar dansen met z'n allen op een kluitje kan dit jaar natuurlijk niet. Daarom dansen Marret Valle en Ernesto Betancourt dit jaar met stokken in hun hand, zodat ze anderhalve meter afstand van elkaar blijven houden. En dat is best even wennen voor de salsadansers. 'Als dame voel je waar de heer je heen leidt, maar dat is nu veel lastiger', vertelt Valle. 'Je moet je gevoel in de hele stok leggen', legt Betancourt uit. 'Zo kan je partner begrijpen wat je wil en daarop anticiperen.'

Vrijheidssoep

Een andere traditie zijn de Vrijheidsmaaltijden die in de hele stad worden georganiseerd. Chefkoks Joris Bijdendijk en Samuel Levie zorgen er dit jaar voor dat we toch met z'n allen kunnen eten. Ze maakten een speciale Vrijheidssoep.

'Het is een oranje soep', vertelt Levie. 'Oranje staat voor Nederland, maar alle specerijen die erin zitten, komen van over de hele wereld. Nederland wordt gemaakt door iedereen die hier is. Door alle kleuren van de regenboog.'



Op AT5 is te zien hoe Bijdendijk en Levie de soep bereiden in Pakhuis de Zwijger. Om 18.00 uur wordt de soep gegeten.