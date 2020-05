Noa Lang eerder terug bij Ajax

Het plan was dat Lang bij FC Twente tot het einde van het seizoen zou spelen. Vorige week werd echter door de KNVB besloten om, vanwege de coronacrisis, het betaald voetbalseizoen 2019-2020 niet af te maken. Daarom was er voor Lang geen reden meer om in Enschede te blijven.

Ajax mag sinds enkele dagen weer, net zoals andere topsporters in Nederland, wel weer trainen. Dat wordt in kleine groepjes gedaan: spelers moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.