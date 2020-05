D66 wil leeftijdsgrenzen bespreekbaar maken: 'We moeten de economie in leven houden'

D66 Amsterdam wil onderzoeken of het instellen van leeftijdsgrenzen tijdens de coronacrisis een optie is. Een plan dat pijn doet, maar noodzakelijk is om verschillende sectoren niet kapot te maken, zo stelt fractievoorzitter Reinier van Dantzig in een gesprek met AT5. 'Het moet nu op jongeren aankomen om de economie weer te laten draaien.'

Volgende week openen de basisscholen weer, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen nauwelijks ziek worden van het nieuwe coronavirus. Ook mag de jeugd tot 18 jaar sinds enkele dagen weer sporten. Daarbij hoeft de groep tot 12 jaar zelfs niet eens de 1,5 meter afstand te worden gehouden: het risico op besmetting is namelijk laag, zo beargumenteert het RIVM de versoepeling. Taboes Zulke groepsgerichte maatregelen, op basis van wetenschappelijke informatie, wil D66 nu ook in andere sectoren bespreekbaar maken. 'We moeten zonder taboes nadenken over alternatieven om sectoren zoals contactberoepen, de culturele sector en horeca te redden van de ondergang', zegt Van Dantzig.

Quote 'Je wil na deze crisis toch ook nog een economie hebben?' d66 Amsterdam fractievoorzitter Reinier van Dantzig

Of er dan geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie? Van Dantzig pareert die kritiek: 'Je wil na deze crisis toch ook nog een economie hebben? Die is echt niet alleen bedoeld om centjes te verdienen. Je hebt de economie ook nodig om energie te krijgen, voor verwondering, voor geluk.' Wetenschappelijke informatie lijkt het plan van D66 te ondersteunen. Uit onder andere informatie van de Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat jongeren op de intensive cares ondervertegenwoordigd zijn. De discussie die D66 Amsterdam wil voeren is niet nieuw. Al eerder sprak bijvoorbeeld MKB Nederland zich uit voor een nieuwe economie waarbij veel specifieker naar mogelijkheden wordt gekeken op basis van leeftijd. Keuzes Het ontbreekt vooralsnog alleen nog aan politieke keuzes. In Den Haag lijkt de regering namelijk vol te gaan voor een 1,5 meter samenleving, zo constateert Van Dantzig. 'Dat plan lijkt politiek al geaccepteerd te zijn. De trieste conclusie is alleen dat veel sectoren dan amper bestaansrecht hebben.' De hoofdstad heeft de hofstad wel nodig om ruimte te krijgen voor alternatieven voor de economie. 'Laat ik helder zijn: onze stad moet echt geen eigen beleid gaan voeren. Alleen wordt Amsterdam wel onevenredig hard geraakt op dit moment. Daarom is het belangrijk om hier de politieke discussie te starten. Ik hoop oprecht op steun vanuit de landelijke politiek, ook van mijn eigen partij', zegt de fractievoorzitter. Werkloosheid Uit cijfers van de gemeente bleek onlangs dat 250.000 banen in Amsterdam geraakt worden door de huidige crisis. Door het economische steunpakket van de regering lijkt van massale werkloosheid vooralsnog geen sprake. Economen vrezen wel dat er honderdduizenden banen verloren kunnen gaan als de crisis lang duurt.

Quote 'Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het Concertgebouw eerder kijkt naar een 1,5 meter inrichting dan een Melkweg' D66 AMSTERDAM FRACTIEVOORZITTER REINIER VAN DANTZIG

Hoe zo'n leeftijdseconomie er concreet uit moet gaan zien? 'Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het Concertgebouw eerder kijkt naar een 1,5 meter inrichting dan een Melkweg. Zij trekken in normale tijden ook vaak een heel ander publiek. Als je dat combineert met de wetenschappelijke informatie over het coronavirus: dan kun je ervoor zorgen dat deze bedrijven de crisis gaan overleven. We moeten tijdelijk concessies gaan doen.' Ook hoopt de Amsterdamse D66-afdeling dat openingstijden verruimd mogen gaan worden om bezoekers te spreiden. Ook de venstertijden, het moment waarop winkels en horeca bevoorraad mogen worden, moeten als het aan de partij ligt worden versoepeld. Het beschikbaar stellen van meer openbare ruimte aan ondernemers moet ook wat D66 betreft serieus bekeken worden. Als de auto daarvan het slachtoffer wordt, is dat bespreekbaar voor Van Dantzig. Persconferentie Inmiddels lijkt het kabinet vanavond met nieuwe maatregelen te gaan komen tijdens een persconferentie. Vermoedelijk zal premier Mark Rutte een routekaart presenteren waarin in grote lijnen zal worden uitgezet hoe de samenleving tot het einde van de crisis eruit zal gaan zien. Ook wordt verwacht dat onder andere kappers en overige contactberoepen op korte termijn weer open kunnen. Van Dantzig kijkt erg uit naar dit moment. 'Ook als ondernemer (Van Dantzig heeft meerdere horecazaken in de stad, red.) wacht ik op richtlijnen. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Het kabinet zal uiteindelijk voor plannen van ons als lokale politiek en als ondernemers toestemming moeten geven.' 'We moeten de pandemie bestrijden en de economie in leven houden. Deze crisis gaat nog zeker maanden duren. Er moet ook ruimte voor de kwetsbare groep komen, we zullen mensen waar het kan dat geluk terug moeten geven, en voor de economie is het bittere noodzaak', besluit Van Dantzig.