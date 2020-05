Bestuurder (49) bestelbus overleden na ernstig ongeluk A10 Noord

De bestuurder van een bestelbus is vanochtend om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk op de A10. Het gaat om een 49-jarige man uit Vlijmen. De bijrijder die ook in het busje zat, is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de buitenring ter hoogte van Landsmeer.

De bestelbus botste even na 7.30 uur achterop een vrachtwagen. De bestuurder van het busje raakte bekneld en overleed ter plekke. Op een foto is te zien hoe de voorkant van de bestelbus zwaar beschadigd is geraak. Door de klap is er allerlei materiaal uit het busje op de weg terechtgekomen.

De A10 is dicht tussen de afritten Zeeburg en Landsmeer. Automobilisten wordt aangeraden om om te rijden via de A10 Zuid. De afsluiting zal vermoedelijk tot het middaguur duren.