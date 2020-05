Dolfijn Zafar nu echt vertrokken

Zafar, de tuimelaar (dolfijnsoort) die dit weekend in de Amsterdamse haven zwom, is gisteren in open wateren gezien door de bemanning van een vissersschip. Dat is goed nieuws, want de dolfijn bleef enkele dagen 'hangen' voor de sluizen bij IJmuiden.

De dolfijn kwam in de Amsterdamse haven terecht toen hij het klassieke zeilschip Tres Hombres bleef volgen, dat op weg was om fairtrade koffie, cacao en rum te lossen in de stad. Zafar volgde dat schip al vanaf de Franse westkust. Omdat tuimelaars niet goed tegen brak water kunnen, werd er gevreesd voor de gezondheid van het dier. Uiteindelijk wisten mensen van SOS Dolfijn Zafar weer door de sluizen naar de Noordzee te loodsen.