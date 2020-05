Diefstal 76 laptops bedoeld voor kinderen uit minimagezinnen

Van de 150 aanwezige laptops is ruim de helft meegenomen. De daders wisten het pand in West binnen te komen door een deur te forceren.

Volgens de stichting lopen kinderen zonder laptop, wegens het sluiten van de scholen door de coronacrisis, achter op hun leeftijdgenoten. 'Het is een schande dat juist die kinderen de dupe zijn geworden', aldus de stichting.

Via een actie zamelt de stichting laptops in voor de kinderen. De laptops zijn bedoeld voor minimagezinnen die niet in aanmerking komen voor computers van de gemeente of school. Bijvoorbeeld voor kinderen onder de tien jaar en voor gezinnen die al één laptop hebben, maar er meer kinderen mee moeten werken.

De stichting noemt de diefstal 'een stapje terug in de actie', maar wil de kinderen niet in de steek laten. Binnenkort wordt de 500e laptop uitgereikt. De stichting laat weten dat alle hulp welkom is, omdat de komende tijd zeker nog eens 500 laptops nodig zijn. Helpen kan via de website van Leergeld.