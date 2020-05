Taimounti spreekt steun uit voor uit DENK gezette Azarkan

Mourad Taimounti, de fractievoorzitter van DENK in Amsterdam, heeft in een videoboodschap op Twitter laten weten dat hij Farid Azarkan steunt. Azarkan is vandaag uit de landelijke fractie gezet.

Het bestuur van DENK liet in een persbericht weten dat Azarkan, die Tweede Kamerlid is en sinds maart ook fractievoorzitter, de partij 'bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten'. Ook zouden medewerkers, bestuurders en lokale fractievoorzitters hebben geklaagd over intimidatie door Azarkan.

Honderd procent

Taimounti is niet blij met de beslissing om Azarkan uit de partij te zetten. 'Ik sta honderd procent achter onze politiek leider en fractievoorzitter Farid Azarkan', zegt hij in de video. Eerder liet hij al weten dat hij vond dat het landelijke partijbestuur op zou moeten stappen vanwege 'schandalig gedrag'.

In de partij is een grote crisis uitgebroken nadat Tunahan Kuzu in maart terugtrad als politiek- en fractieleider. Volgens Kuzu chanteerde partijvoorzitter Selçuk Öztürk hem met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag.

Broedermoordaanslag

Kuzu heeft ook gereageerd op het nieuws dat Azarkan uit de partij is gezet, hij spreekt van een 'krankzinnige actie'. 'Een tweede broedermoordaanslag door Öztürk. Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent. Ik sta 200% achter Farid Azarkan.' Opmerkelijk is dat zijn Tweet is gedeeld op het Twitteraccount van DENK.

Taimounti is niet de enige fractievoorzitter die in een videoboodschap steun heeft uitgesproken, soortgelijke Tweets zijn ook verspreid door de fractievoorzitter in Rotterdam en de fractievoorzitter in Enschede.