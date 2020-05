Kapper Fatma voorzichtig hoopvol: 'Ik wil goed nieuws horen vanavond'

'We hebben dit al twee keer gehad. We dachten: we mogen. Mocht toen toch niet, dus dat was balen. De tweede keer hadden we nóg meer hoop, maar dat werd weer balen. Vandaag heb ik wel echt meer hoop. Ik wil echt goed nieuws horen', vertelt Sezgin in haar lege zaak. Qua afstand tussen klanten is het redelijk makkelijk op te lossen: 'Als wij er tussen staan is het te nauw, dus we gaan een stoel overslaan'.