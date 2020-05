Jongeren krijgen dit jaar op afspraak prik tegen meningokokken

Tienduizend jongeren geboren in 2006 worden de komende weken door de GGD uitgenodigd voor een prik tegen meningokokken. Vanwege het coronavirus zal dit in tegenstelling tot andere jaren niet grootschalig in de Rai worden gedaan, maar op afspraak bij Ouder- en Kindteams.

Meningokokken is een ernstige ziekte die bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Het RIVM vindt het belang dat jongeren voor de zomer tegen de ziekte worden ingeënt zo groot, dat dit nu op afspraak gebeurt. Zij lopen namelijk een verhoogd risico om de ziekte op te lopen.

Vanwege het coronavirus kunnen jongeren niet komen als zij hoesten of verkouden zijn. Dit geldt ook voor jongeren van wie iemand in het gezin koorts heeft. Pas als de klachten 24 uur over zijn, mag de jongeren alsnog zijn prik komen halen.

Grootschalige prikbijeenkomst

Oorspronkelijk stond er dit voorjaar een grootschalige prikbijeenkomst gepland om kinderen van 9 tot en met 14 jaar te laten vaccineren tegen BMR, DTP, HPV en meningokokken, maar dat gaat vanwege het coronavirus niet door. De bedoeling is om die prikactie in het najaar alsnog te laten plaatsvinden.

In de twee voorgaande jaren werden alle jongeren geboren tussen 2001 en 2005 al uitgenodigd voor een vaccinatie. Sinds 2020 biedt het Rijksvaccinatieprogramma kinderen de vaccinatie standaard aan als ze 14 maanden en 14 jaar zijn.

Met name voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar is de infectie gevaarlijk. 28 procent van de personen die de ziekte kreeg, is overleden.