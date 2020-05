Restaurant experimenteert met kassen op terras

Het restaurant is nu aan het proefdraaien. 'We zijn aan het kijken hoe het is', vertelt directeur Willem Velthoven. 'De chefs hebben eten op lange planken gemaakt, zodat we het naar binnen kunnen schuiven zonder dichtbij te komen.'

Een van de mensen die aan het testen is, zegt dat de kas voelt als een romantische setting. 'Dat je hier met zijn tweeën heen kan gaan en niet zo heel erg dichtbij andere mensen zit, is misschien wel de beste optie op dit moment.'

Het restaurant is dus nog niet daadwerkelijk geopend. Premier Rutte maakte vandaag bekend dat terrassen vanaf 1 juni weer open mogen, als er anderhalve meter afstand gehouden wordt. Restaurants mogen vanaf die datum ook open, maar er mogen maximaal 30 gasten die gereserveerd hebben naar binnen.