Vegetarisch eten van gemeente niet altijd gewaardeerd: 'Belerend'

Raadslid Johnas van Lammeren diende vorige jaar het voorstel in om alleen nog veganistisch eten te serveren in gemeentelijke panden. Dat ging het stadsbestuur te ver, maar vegetarisch eten werd vanaf januari dit jaar door het voorstel wel de standaard. Wie vlees of vis wil eten, moet dat vooraf aangeven.

Van Lammeren wilde weten hoe de ervaringen met dat systeem zijn en stelde er eind februari schriftelijke vragen over. 'De reacties van bestellers zijn wisselend en variëren van "goed initiatief" tot "belerend" of "ik maak zelf wel uit wat ik eet"', antwoordde het stadsbestuur vandaag. 'De cateraar moet vaak toelichten dat er alsnog keuzevrijheid is.'

Van die keuzevrijheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. 'Bij de meeste banqueting bestellingen bij de gemeentelijke cateraar wordt het verzoek ingediend om, naast de vegetarische standaard, ook vlees te serveren.'

Ook tijdens gemeenteraadsvergaderingen wordt er nog steeds vlees geserveerd. 'Omdat er raadsleden zijn die de wens voor vlees hebben uitgesproken.'