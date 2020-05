Tweede repatriëringsvlucht uit Marokko geland op Schiphol

Op luchthaven Schiphol is vannacht rond 0.40 uur een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vanuit Marokko geland. In het vliegtuig zaten ongeveer driehonderd mensen.

Volgens de NOS zaten er vooral mensen op de vlucht die vanuit medische of sociale nood terug moesten keren naar Nederland. Anderhalve week geleden landde er een eerste repatriëringsvlucht vanuit Marokko.

In het land zitten nog steeds zo'n 2400 Nederlanders vast die naar huis willen, zo stelt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Commerciële vluchten zijn nog steeds niet welkom in het land en gesprekken tussen Nederland en Marokko over repatriëring verlopen moeizaam.