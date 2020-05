Te volle trein naar Amsterdam gestopt bij Weesp: 'Niemand wil uitstappen'

Een te volle trein is bij station Weesp aan de kant gezet. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat er veel te veel passagiers in de trein zitten en dat daardoor de 1,5 meter afstandsregel niet geborgd kan worden.

De trein, die onderweg was naar Amsterdam Centraal, vertrekt niet omdat geen van de passagiers uit wil stappen, zo meldt ProRail op Twitter. Inmiddels is de hulp van de politie ingeschakeld. Agenten moeten het treinpersoneel ondersteunen.

Er is een spoor versperd en daardoor ontstaat er vertraging, ook voor andere treinen. Uiteindelijk is de trein om 8.00 uur leeg vertrokken. 'Dat is ontzettend vervelend voor alle betrokkenen', zegt een woordvoerder van ProRail. 'We hopen dat dit incident iedereen nogmaals doordringt van thuiswerken en met ov alleen noodzakelijke reizen te maken.'

Mondkapje verplicht

Gisteravond kondigde premier Mark Rutte aan dat mensen die met het openbaar vervoer (ov) willen reizen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje moeten dragen. De medische noodzaak daarvan staat volgens Rutte niet onomstotelijk vast. Maar omdat de 1,5 meter afstandsregel in het ov steeds moeilijker te handhaven is, kan een mondkapje een gezondheidsbijdrage leveren.

Ov-bedrijven drongen al langer aan op het verplicht stellen van mondkapjes in treinen, bussen, trams en metro's. Zeker nu het ov drukker wordt en de dienstregeling in veel gevallen weer wordt verruimd.