Ook op de pont is een mondkapje straks verplicht

Omdat de pontjes (naast de Schellingwouderbrug) de enige mogelijkheid zijn om te voet, met de fiets of met de scooter van Noord naar andere delen van de stad te gaan, gelden de verbindingen als openbare weg. Maar een woordvoerder van het GVB laat weten dat de mondkapjes in alle voertuigen van het bedrijf gedragen moeten worden en dus ook op de pontjes.

Het bedrijf gaat reizigers niet oproepen om al voor 1 juni een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen. Zo kan de woordvoerder zich voorstellen dat mensen ook even tijd nodig hebben om aan een mondkapje te komen. 'Het staat reizigers vrij om nu al met een mondkapje het ov in te gaan, maar het is vanaf 1 juni pas verplicht.'

In bussen, trams, metro's en dus op de pontjes, geldt straks dat een sjaal voor het gezicht niet genoeg is. Reizigers moeten niet-medische mondkapjes dragen. Die kapjes mogen ook zelf gemaakt zijn.