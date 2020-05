Stormloop bij kappers in de stad: 'Zeker 150 afspraken in afgelopen twaalf uur'

De telefoon gaat non-stop en online bookingsystemen raken overbelast: kappers in stad krijgen sinds gisteravond massa's afspraakverzoeken voor knipbeurten. Vanaf maandag mogen kappers weer klanten ontvangen en dat zullen ze weten ook.

Pixabay / jacqueline macou

'We kregen gisteren voordat Rutte met het nieuws kwam al veel belletjes en mensen die appten voor een afspraak', vertelt Irene die samen met haar compagnon de twee vestigingen van kapsalon 'Haar in de wind' runt. De telefoon staat roodgloeiend. 'Ik denk dat er in de afgelopen twaalf uur wel 150 afspraken gemaakt zijn. Het is heel fijn om te merken dat we zo'n lieve en trouwe klantenkring hebben. In mei hebben we nog een paar gaatjes en ook begin juni begint al vol te raken.'

Quote 'We gaan daarom ook op zondag en maandag open. Zo kunnen we met minder mensen in de zaak staan en toch wat van de verloren tijd inhalen' Kapper Irene

Bij de twee vestigingen werken twaalf kappers, maar die kunnen niet allemaal tegelijk aan de slag vanwege de geldende coronaregels. Zo moeten er stoelen vrij blijven om voldoende afstand te kunnen houden. 'We gaan daarom ook op zondag en maandag open. Zo kunnen we met minder mensen in de zaak staan en toch wat van de verloren tijd inhalen.' Maar de zaak neemt meer maatregelen. Zo zijn er mondkapjes besteld en moeten klanten en kappers straks zelf gaan ontdekken wat ze prettig vinden. 'Er is in ieder geval genoeg desinfecterende gel en we hebben bij de wasbak een speciaal scherm van plexiglas geplaatst. We gaan nog kijken of er meer maatregelen nodig zijn. Maar voor nu willen we gewoon weer aan de slag. Onze handen jeuken enorm.'

Quote 'Ik ben echt heel blij, want ik heb alleen nog geld voor de huur' Kapper Joseph

Dat is ook het geval bij Joseph Koleh die kapsalon 'De Groene Kapper' runt in Noord. 'Ik heb sinds vanochtend al dertien afspraken binnen. Maandag en dinsdag zitten al vol en op woensdag, donderdag en vrijdag heb ik nog een paar plekjes. Ik ben echt heel blij, want ik heb alleen nog geld voor de huur.' Ook Joseph heeft maatregelen getroffen. Hij vraagt klanten om een mondkapje mee te nemen als ze komen voor een knipbeurt. Maar zelf heeft hij ook een doos gekocht. 'Ik ga ook nog naar de winkel voor misschien zo'n spatglas', vertelt hij. Verder heeft hij extra alcohol ingeslagen, zodat alles goed ontsmet kan worden in zijn zaak. Vanaf maandag kan hij weer vol aan de slag. 'Thuiszitten is niet goed, mentaal niet en lichamelijk ook niet.'

Quote 'Ons online bookingsysteem raakte helemaal overbelast, dus nu bellen mensen vooral' Kapper Mick