Stoeptegel 'met brute kracht' door zijruit rijdende politieauto gegooid

Een rijdende politieauto is vannacht bekogeld met een stoeptegel in Zuid. De steen werd 'met brute kracht' door de zijruit van de auto gegooid. 'Een absurde en levensgevaarlijke actie', aldus de politie.

Agenten reden kort na middernacht hun surveillanceronde in de Burgemeester Tellegenbuurt in Zuid. Op de Lutmastraat, ter hoogte van de Burgemeester Tellegenstraat, hoorden ze een harde klap en glasgerinkel. De glassplinters kwamen in hun gezicht terecht.

Daarna bleek er een groot gat te zitten in de achterzijruit. De stoeptegel belandde bij het voeteneinde van de achterbank. De agenten zijn met de schrik vrijgekomen en raakten niet gewond.

De politie tast nog in het duister wie er achter de levensgevaarlijke actie zit. Getuigen wordt verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Ook zijn camera- of dashcambeelden van bijvoorbeeld geparkeerde auto's in de omgeving welkom.