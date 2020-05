Moeten bij bruiloften van 100 man alle gasten 1,5 meter afstand houden? En meer vragen over de coronacrisis

Een terechte vraag. Want nu de meeste Nederlanders weer iets meer bewegingsvrijheid krijgen, kan het wrang voelen om als 70-plusser nog steeds nauwelijks iets te mogen ondernemen. Zeker als iemand nog behoorlijk vitaal is.

Opvallend was dat in eerste instantie alleen ouderen die al voor de pandemie kwetsbaar waren, één of twee vaste bezoekers mochten ontvangen. 'En vitale ouderen mochten niemand zien. We hebben ons daar best wel druk om gemaakt', vertelt een woordvoerder van ouderenbond ANBO.

Op aandringen van de bond heeft het kabinet dit advies inmiddels versoepeld. Alle senioren mogen nu dus één of twee vaste bezoekers ontvangen. En daar is behoefte aan: 'Als je een aantal weken alleen thuis zit, wordt het er niet gezelliger op', aldus de woordvoerder.

Voor ouderen die zich eenzaam voelen zijn wel een aantal initiatieven bedacht, zoals de luisterlijn van Omroep Max. Daarnaast is er digitaal van alles mogelijk, zoals beeldbellen of online bingo. Maar dan moet je daar wel een beetje handig mee zijn. Bovendien kunnen hun landgenoten straks wél weer vaker naar het museum of dineren in een restaurant.

Het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan blijft voor 70-plussers daarentegen staan, omdat het een risicogroep betreft. Wel kunnen senioren volgens de ouderenbond gewoon naar buiten voor een wandeling of fietstocht. 'En als ze niet ziek zijn, kunnen ze uiteraard boodschappen doen.' Zo is er bij sommige supermarkten zelfs een 'seniorenuurtje' ingesteld.

Bezoek ontvangen kan dus - in beperkte mate - ook, zolang de richtlijnen in acht genomen worden. '1,5 meter afstand, handen wassen en zeker niet knuffelen en kussen. Bezoek van jonge kleinkinderen raden we op dit moment nog zéér af', aldus de woordvoerder.

De bond probeert zelf ouderen een beetje afleiding te bezorgen met activiteiten op Facebook, met onder meer een dagelijkse yogasessie en een mini-concert. Wie een beetje energie kwijt wil, kan bovendien terecht bij AT5’s Amsterdam blijf fit.