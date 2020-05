Sportscholen willen ook weer open: 'Er wordt met twee maten gemeten'

Ze hadden er al op gehoopt, maar gisteravond gaf premier Rutte het verlossende woord: kappers, nagelstudio's en andere 'contactberoepen mogen volgende week weer open. Blijdschap dus, maar één beroepsgroep was heel wat minder gelukkig: sportschooleigenaren. Zij kregen te horen dat ze pas in september weer van start mogen.

'Ik heb gejuicht. Ik ben heel heel heel heel blij', vertelt Max Nguyen, eigenaar van een nagelstudio in Zuidoost. 'Geschokt. Boos. Teleurgesteld. Ik snap het niet', verzucht Markus Torenstra daarentegen. Hij heeft twee sportscholen, waarvan een in de Pijp. Het contrast kan dus bijna niet groter: vreugde én volle agenda's bij veel contactberoepen, terwijl sportscholen naar alle waarschijnlijkheid nog maanden dicht moeten blijven.

Nguyen heeft ook die maatregelen genomen: zo staan de tafels anderhalve meter uit elkaar en is er plexiglas geïnstalleerd tussen de klant en werknemer. Ook hebben de werknemers handschoenen aan én dragen ze een mondkapje plus plastic kap voor het gezicht.

Voor Torenstra, en vele andere sportschoolhouders, is het vooral de beredenering die in het verkeerde keelgat schiet. 'Ik gun het de nagelstudio's en kappers. Maar nu wordt er met twee maten gemeten. We mogen bijvoorbeeld wel met honderd dronken personen in een kroeg staan, maar wij (sportscholen, red) worden overgeslagen.'

Toch zou de sportschool even 'veilig' zijn volgens Torenstra: 'Ja, het is een gesloten ruimte en ja, we ademen hier meer. Maar als mensen hoesten komen ze niet naar binnen. We kunnen intakegesprekken doen net als bij de kapper, we raken geen mensen aan'. Daarnaast kocht ook Torenstra plexiglas in en zijn er plannen voor bestickering op de vloer en informatiefolders voor klanten.

Maar, voorlopig is dat tevergeefs en wordt tóch de deuren openen met risico op een boete een realistischer plan: 'Als je toch failliet gaat, kan je dan niet beter op 1 juni opengaan en dan maar die rechtszaak of boete afwachten?'