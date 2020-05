'Wat ga je met dertig mensen doen in een theater?'

Theaters en concertzalen zien hun deuren een klein kiertje opengaan nu het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen heeft aangekondingd . Vanaf 1 juni mogen er, waarschijnlijk, maximaal dertig mensen samenkomen in een theaterzaal of concerthal. Maar hoe organiseer je dan een leuke avond? AT5 sprak hierover met Paradiso, theater de Meervaart en het DeLaMar Theater .

'Dit brengt een sprankje hoop, omdat we nu iets kunnen gaan ondernemen', zegt Jurry Oortwijn, hoofd marketing en publiciteit van Paradiso. 'De vraag is dan wel,wat ga je doen met dertig mensen in een theater? Er wordt naar mogelijkheid gekeken dat de artiest zes keer gaat optreden voor telkens een nieuwe groep. Er is onduidelijkheid op dit moment, maar we gaan zeker iets doen met het nieuwe perspectief wat er geboden is.'

Oortwijn geeft aan dat veel mensen denken dat het Paradiso op een goudmijn zit, maar dat is volgens hem niet zo. 'Wij zullen zeker iets doen met de kansen die wij geboden hebben gekregen, omdat we niet anders kunnen. Wij zijn een non-profitorganisatie en wij hebben het hartstikke moeilijk. Daarom hebben wij gister ook een oproep gedaan voor donaties. Wij hebben via de mail gevraagd aan bezoekers of ze hun kaartje misschien voor een deel of in zijn geheel kunnen doneren.'

Beter dan niets

Yassine Boussaid, directeur van theater de Meervaart, ziet de komende periode als een uitdaging. 'Het is dweilen met de kraan open, maar het is beter dan niets natuurlijk. Dit is ook meer voor de mindset, want er komt nu een vibe dat we met z'n alle weer dingen kunnen gaan doen.'