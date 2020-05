Opvang uitgeprocedeerden in Zuid ondanks coronacrisis open, buurt 'zeer bezorgd'

Bewoners van de Diamantbuurt in Zuid hebben een open brief geschreven aan burgemeester Halsema over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de Pieter Aertszstraat. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de opvang ondanks de coronacrisis op 11 mei open gaat.

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink besloot in de zomer van vorig jaar al dat het voormalige politiebureau gebruikt zou worden voor de opvang van asielzoekers die illegaal in Nederland verblijven. Dat de opvang in mei zou openen werd vorig jaar ook bekendgemaakt, maar toch keken omwonenden vreemd op toen ze onlangs in een brief van de gemeente lazen dat het op 11 mei zou gebeuren.

Ongewijzigd

'Als direct omwonenden zijn wij hierover verbaasd en zeer bezorgd', schrijven ze in de vorige week verzonden open brief aan Halsema. 'Wij begrijpen absoluut niet niet hoe de gemeentelijke plannen voor de 24uurs-opvang van ongedocumenteerden nu ongewijzigd uitgevoerd kunnen worden terwijl groepsaccommodaties in hostels en gedeelde sanitaire faciliteiten elders gesloten moeten blijven, en bijeenkomsten van meerdere personen, zoals verjaardagsfeestjes of etentjes, in woningen niet zijn toegestaan.'

Verder schrijven ze dat de door de gemeente beloofde 'draagvlakmeting' onder bewoners niet meer heeft plaatsgevonden. Ook vinden ze het kwalijk dat ze niet op de hoogte zijn gebracht 'van de voorwaarden waaronder de opvang tijdens de coronapandemie en intelligente lockdown nu blijkbaar gewoon kan plaatsvinden'.

Opheldering

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga heeft het stadsbestuur vandaag om opheldering gevraagd. Ze wil weten in hoeverre de gemeente rekening heeft gehouden met de coronacrisis bij het besluit om de opvang te openen en of de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gewaarborgd kunnen worden, zowel in het pand als daarbuiten.

Nanninga zegt de oproep van de bewoners om de 24-uursopvang niet te openen te steunen.